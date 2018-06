Emissão de vistos americanos cresce 25% em janeiro

Mais de 85 mil vistos americanos foram emitidos em janeiro de 2014, um aumento de 25% em relação ao mesmo mês de 2013. Os números foram divulgados nesta terça-feira, 11, pelo Consulado dos Estados Unidos no Brasil.

São Paulo foi a cidade que registrou o aumento mais significativo: 30% a mais de emissões em relação a janeiro do ano passado, somando 43.315. A média de pedidos por dia na cidade é de 1.969, enquanto que em Recife é de 357. Rio e Brasília são as outras cidades que emitem vistos.

Comparação anual. Dezembro de 2013 já havia registrado uma média parecida, de 23% de aumento em relação ao mesmo período de 2012. O acumulado do ano, no entanto, não teve aumento tão significativo.

Em 2013, assim, como em 2012, mais de um milhão de vistos foram emitidos no País. Mas o crescimento de um ano para outro foi de apenas 4%, passando de 1.020.352 para 1.057.854. O maior aumento se deu no Recife (11%). Já no Rio houve queda de 1% nas emissões.

O tempo de espera para agendamento é de um dia em Brasília, no Recife e no Rio. Em São Paulo, são dois dias de espera.