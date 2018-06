Emoção e tristeza na missa em lembrança a Rafael Mascarenhas

RIO - Centenas de amigos e parentes de Rafael Mascarenhas assistiram emocionados o pai do rapaz, o músico Raul Mascarenhas, tocar no saxofone uma música em homenagem ao filho no fim da missa de 7º dia de sua morte, hoje à noite, na Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema.

Rogéria, Cissa Guimarães e Carolina Dieckmann

Os irmãos do jovem, atropelado quando andava de skate dentro do Túnel Acústico, na Gávea, Thomaz e João Velho leram passagens da bíblia. A atriz Cissa Guimarães, mãe de Rafael, chorou muito durante toda a missa e recebeu o carinho de amigos como os atores Lúcio Mauro, Sílvia Pfeifer, Lília Cabral e Maitê Proença.

Ney Latorraca, Raul Mascarenhas e Reinaldo Gonzaga

