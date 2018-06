Empregados roubam cobre de empresa A Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos, do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), prendeu no fim da tarde de ontem três rapazes acusados de desviar cobre de uma empresa de fios em que trabalhavam, na Vila Carrão, zona leste da capital paulista. São eles Vagner Casemiro, de 28 anos, Carlos Luis dos Santos, de 27, e Rafael Loureiro, de 26. Eles foram detidos carregando três bobinas retiradas do depósito do estabelecimento. Segundo o Deic, os três confessaram o crime.