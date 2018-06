Empresa confirma 5ª morte em acidente com ônibus em MG

A Viação Itapemirim confirmou, através e sua assessoria, a quinta morte no acidente com um ônibus da empresa na região de Além Paraíba, Zona da Mata mineira. Ao contrário do que foi informado pelo Tenente Coronel Anderson de Paiva, chefe do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o número de ocupantes do veículo era de 36 pessoas e não 31. Veja também: Bombeiros confirmam 4ª morte em acidente com ônibus em MG A empresa também contabiliza 22 feridos e 9 desaparecidos.Na manhã desta terça-feira, 30, o ônibus despencou de uma ribanceira de cerca de 80 metros e caiu num córrego. Parte do ônibus está submerso, de acordo com os bombeiros que vasculham a área. Em nota, a Itapemirim informou que as causas do acidente estão sendo apuradas e que "está dando todo o atendimento às vítimas deste lamentável episódio". A viação montou uma Central de Informações para parentes e conhecidos das vítimas, que pode ser acessada pelos telefone (11) 2146-8451 ou 0800 723 21 21.