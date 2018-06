Empresa de caminhão envolvido em acidente promete assistência às vítimas

RIO - A empresa Arco da Aliança Comércio e Serviços Ltda., proprietária do caminhão que colidiu contra uma passarela de pedestres na Linha Amarela, divulgou nota de pesar em relação ao acidente que matou quatro pessoas na manhã desta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro.

Em nota, a empresa ainda prometeu prestar assistência aos familiares das vítimas e ao seu funcionário "independente da conclusão das investigações sobre as possíveis causas do acidente" e esclareceu que "é legalmente constituída, licenciada e estabelecida no ramo desde 26 de fevereiro de 2007".

Circunstâncias. Ainda não se sabe se o caminhão trafegava com a caçamba levantada, ou se estava com excesso de altura. Uma placa afixada na passarela diz que a altura máxima permitida no local é de 4,5 metros. Veja vídeo do momento em que o caminhão se choca contra a passarela:

O prefeito Eduardo Paes (PMDB) afirmou que a circulação de caminhões é proibida na Linha Amarela até as 10h. Ele pediu que motoristas evitem a Linha Amarela e utilizem caminhos alternativos para sair da zona oeste e chegar à zona norte e ao centro da cidade, como a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá e o Alto da Boa Vista.