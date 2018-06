Empresa de ônibus paralisa atividades em SP nesta 5ª feira Funcionários da empresa de ônibus Viação Vila Lobos, situada no bairro do Jaguaré, zona Oeste da capital, decidiram cruzar os braços e paralisar suas atividades na manhã desta quinta-feira. O motivo, segundo os funcionários, é o atraso no pagamento de salários. A empresa tem 140 ônibus que fazem as seguintes linhas: Ceasa - Terminal das Bandeiras; Jardim Colombo - Praça Ramos de Azevedo; Parque Continental - Anhangabaú; Ceasa - Largo da Concórdia; USP - Praça da Sé; e Vila Anastácio - Metrô Paraíso. A São Paulo Transportes (SPTrans) colocou em funcionamento a operação Paese (Plano de Apoio entre as Empresas em Situação de Emergência), com 72 ônibus nas ruas para cumprir o itinerário dos veículos da empresa que está com as atividades paralisadas e minimizar os transtornos aos usuários.