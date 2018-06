Empresa de transporte terá que indenizar pedestre atropelado em Niterói

SÃO PAULO - A Viação Araçatuba terá de pagar R$ 15 mil de indenização, por dano moral, a um pedestre que foi atropelado, em dezembro de 2005, ao atravessar a Avenida Visconde do Rio Branco, no centro de Niterói, no Rio.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), Elias da Silva Pereira contou que trafegava próximo ao meio fio da rua quando o coletivo da empresa avançou o sinal de trânsito e o atropelou. Devido ao acidente, ele teve que ficar um mês no hospital.

Para o desembargador Roberto de Abreu e Silva, da 9ª Câmara Cível, o valor indenizatório é suficiente para reparar o "dano extrapatrimonial sofrido pelo autor".