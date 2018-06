Empresa divulga lista de 28 nomes em avião que caiu no AM

A Manaus Aerotaxi divulgou nesta tarde a lista com os nomes dos ocupantes do avião Bandeirante que caiu na tarde de sábado, 7, no Rio Manacapuru, no Amazonas. Das 28 pessoas que estavam a bordo, somente quatro sobreviveram. Dezoito pessoas, das quais apenas duas saíram com vida do acidente, pertenciam à mesma família. Seis crianças estavam no voo, identificadas na lista pela sigla CHD, mas só uma conseguiu escapar ilesa. Com as buscas por vítimas encerradas, a Aeronáutica começou a investigar, agora à tarde, as causas do acidente. Veja também: Acidente mata 24 e buscas são suspensas Passageiros: 01 - Julia Caiane Melo Duarte 02 - Adalto Santos dos Santos 03 - Tamara Maria da Silva 04 - Hosana de Souza Melo 05 - Daniela de Souza Melo 06 - Janete Melo dos Santos 07 - Merciclei de Souza Melo 08 - Mateus Dantas da Silva 09 - Evandro da Costa 10 - João Liberal Neto 11 - Erick da Costa Liberal - sobrevivente 12 - Natalia da Costa Liberal 13 - Joelma Aguiar 14 - Ana Lucia Reis Laurea - sobrevivente 15 - Brenda Dias Moraes - sobrevivente 16 - Jonas de Souza Melo 17 - Micicleide de Oliveira 18 - Yan da Costa Liberal (CHD) - sobrevivente 19 - Stefhanie da Costa Liberal 20 - Laio Neto Melo Pinheiro (CHD) 21 - Anads Junior 22 - Daniel de Melo 23 - Emanuel de Melo (CHD) 24 - Luis Eduardo Melo Santos (CHD) 25 - Maria Eduarda Melo (CHD) 26 - Camile Almeida Melo (CHD) Tripulantes: 27 - Piloto - César Leonel Grieger , 47 anos, gaúcho 28 - Copiloto - Danilson Cirino Ayres da Silva, 23 anos, amazonense