Empresa é eleita melhor do setor A TAM foi eleita a melhor empresa do setor de transportes de 2006 pela revista Exame. O prêmio Maiores e Melhores, concedido anualmente pela publicação, foi anunciado na noite de ontem, mas os executivos da companhia aérea declinaram de recebê-lo em respeito às vítimas do acidente com o Airbus A320 da empresa no dia 17 de julho, que deixou 199 mortos. No fim da premiação, que está completando 40 anos, o fundador da TAM, Rolim Amaro, morto em um acidente de helicóptero em julho de 2001, foi homenageado como um dos seis executivos que mais se destacaram na história empresarial brasileira. Os parentes de Rolim não mandaram representante para o evento em respeito às famílias das vítimas do acidente.