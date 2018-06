Empresa nega irregularidades em Araraquara A Clasus Brasil Informática, alvo de ação do Ministério Público pela venda supostamente superfaturada de lousas digitais para a prefeitura de Araraquara, rechaçou ontem irregularidades no negócio. A empresa já recorreu da decisão judicial que bloqueou cautelarmente parte de suas contas. "Quando citados vamos mostrar as incoerências (da ação). Temos absoluta convicção de que a Justiça não dará andamento à demanda e que o poder público não será punido por ter escolhido o melhor para os alunos", ressaltou o advogado Fernando Passos.