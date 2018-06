Empresa nega ter vínculo com o consultor A EDRB do Brasil, que trabalha em projetos de geração de energia solar, informou que Rubnei Quícoli "não responde legalmente pela empresa, nem está habilitado a fazer declarações em seu nome". Em nota, os sócios da EDRB afirmam que a vinculação de Quícoli "é ao projeto". O texto é subscrito por Aldo Wagner, diretor técnico, e Marcelo Escarlassara, diretor comercial. "A atuação do sr. Quícoli é autônoma, cabendo a si a responsabilidade pelas informações", diz a nota. A empresa afirma que Quícoli "não tem relação de emprego, de prestação de serviços ou de sociedade".