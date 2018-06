Empresa que cometia contrabando em Campinas é fechada

A Polícia Civil fechou na última quarta-feira, 20, uma empresa que funcionava irregularmente em Campinas, no interior de São Paulo.

A companhia vendia produtos da marca Victoria Secret sem a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e produtos de informática sem nota fiscal.

Além disso, a empresa que não possui alvará de funcionamento tem dois registros no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). A companhia foi aberta em 2008. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial do município.

O proprietário da empresa não foi encontrado, mas a irmã dele, de 27 anos, foi presa em flagrante. Ela foi indiciada por crime contra a ordem tributária, contrabando e descaminho, e foi levada para a Cadeia Pública de Paulínia.