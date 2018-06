Empresa vai dar R$ 900 mil para compensar Prefeitura Depois de assinar, no dia 29, um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) intermediado pelo Ministério Público do Estado, a Savoy Imobiliária Construtora tem 30 dias para depositar R$ 900 mil numa conta da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) para as obras de uma biblioteca pública em Itaquera, na zona leste. Esse foi o "preço" pago pela empreiteira pela não-construção de uma avenida perto do Shopping Aricanduva, erguido pela Savoy. O depósito põe fim à pendência entre a empresa e Prefeitura, que corre desde 1991. Na época da construção do shopping, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) exigiu que a empresa abrisse uma via de acesso ao local para garantir a fluidez do trânsito. Mas a rua passaria sobre um terreno municipal. "Como solução para o impasse, concordamos na época em construir a quatro mãos dois equipamentos sociais destinados à cidade", afirma Cícero de Camargo e Silva, assessor da presidência da Savoy. A Biblioteca Milton Santos foi erguida ao lado do shopping em 2001. Em 2003, com a inauguração do Centro Educacional Unificado (CEU) Aricanduva nas imediações da Milton Santos, a Secretaria Municipal de Cultura achou que seria importante reconstruir o biblioteca em outro local. "A Prefeitura achou melhor encontrar um endereço que precisasse mais do equipamento", explica Maria Zenita Monteiro, coordenadora do Sistema Municipal de Bibliotecas da Secretaria da Cultura. A nova biblioteca será feita no terreno onde atualmente está a Subprefeitura de Itaquera. Os três prédios da subprefeitura serão preservados. Além dos R$ 900 mil, a secretaria deverá investir mais R$ 300 mil para concluir o empreendimento. A previsão é de que as obras sejam iniciadas em março.