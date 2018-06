Empresário acusado de irregularidades na Infraero depõe e não convence

Na quarta-feira, 29, durante reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Apagão Aéreo, os senadores ouviram o empresário Carlos Alberto Carvalho, sócio da empresa Aeromídia, que negou todas as acusações feitas contra ele pela empresária Silvia Pfeiffer. Segundo ela, Carvalho participou de em irregularidades envolvendo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). O relator da CPI, senador Demóstenes Torres (DEM-GO) considerou que o empresário não conseguiu se justificar e demonstrar a contento que estava isento das acusações. "Ele parece muito enfronhado nas artimanhas da delinqüência", observou o relator. A empresária Silvia Pfeiffer já havia prestado depoimento na CPI, quando fez as denúncias. Ela e Carvalho foram sócios até 2004. Demóstenes disse que os dados das contas bancárias de Carlos Alberto Carvalho, cujos sigilos foram quebrados pela CPI, "são contundentes" e que a movimentação financeira do empresário teria que ser justificada, mas não foi. Silvia Pfeiffer, entre outras denúncias, acusou Carvalho de ter corrompido o superintendente da Infraero em Curitiba, Mário de Ururany Macedo Neto, com o pagamento das mensalidades da filha dele na Universidade Tuiuti do Paraná. Também teriam sido feitos depósitos na conta da mulher de Ururany, Idelbrandina Olimpia Silva Macedo. Em troca, a empresa de Carvalho conseguiria contratos de mídia no Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, especialmente nos casos em que havia dispensa de licitação. Carlos Alberto Carvalho responsabilizou a ex-sócia pelas duas acusações. De acordo com o empresário, os depósitos feitos pela Aeromídia à Universidade Tuiuti eram para pagar as mensalidades das duas filhas de Silvia Pfeiffer e estão "escriturados contabilmente" na empresa. Carvalho afirmou ainda que os depósitos feitos pela Aeromídia na conta da mulher do superintendente do aeroporto destinavam-se ao pagamento de jóias vendidas por Idelbrandina e que eram compradas "compulsivamente" por Silvia Pfeiffer. O empresário disse ainda que a Aeromídia ficou impossibilitada de ter conta bancária porque Silvia Pfeiffer teria apresentado vários cheques sem fundo em nome da empresa, o que teria causado o encerramento da conta. Por isso, os pagamentos da empresa eram feitos pela conta de uma outra empresa de Carvalho, chamada CID, localizada na casa dos pais dele. O empresário não soube responder por que motivo a movimentação de CPMF dele teria "triplicado entre 2001 e 2006", conforme informou Demóstenes, sem que houvesse modificação equivalente na declaração de renda. Também respondendo a questionamentos de Demóstenes, Carlos Alberto Carvalho confirmou que a empresa ofereceu estágio a dois filhos de funcionários da Infraero em Curitiba. Controladoria A CPI do Apagão Aéreo ouviu ainda dois representantes da corregedoria da Controladoria Geral da União (CGU) para tratar de dois processos que também investigam irregularidades na Infraero. Os procuradores federais Alexandre Penido Duque Estrada e Luiz Henrique Pandolfi Miranda deixaram de responder a grande parte das perguntas do relator da CPI, argumentando que os processos ainda não foram julgados. O procurador federal Alexandre Penido Duque Estrada, que atua na corregedoria setorial da CGU, examina o processo que investiga supostas irregularidades na concessão de terreno para funcionamento de um posto Shell nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília. Já o procurador federal Luiz Henrique Pandolfi Miranda, também da CGU,investiga processo relativo a indícios de irregularidades na contratação de corretoras de seguros pela Infraero.