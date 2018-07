Empresário de 75 anos é liberado por seqüestradores A Delegacia Anti-Seqüestros de Campinas (Deas) informou nesta segunda-feira que um empresário de 75 anos, de Serra Negra, 150 quilômetros ao norte de São Paulo, foi libertado na última quinta-feira, depois de três semanas seqüestrado. O empresário, que atua no ramo de celulose, pediu para ter a identidade mantida sob sigilo e foi solto após pagamento de resgate. Ele estava bem de saúde e passou o feriado com a família. A polícia não divulgou o valor do resgate. A vítima foi libertada em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com a Deas, os seqüestradores são da capital, mas pelo menos um integrante do grupo é da região de Serra Negra. O empresário foi seqüestrado no último dia 10, quando ia para o trabalho e teve seu carro fechado por dois veículos dos seqüestradores. Eles o levaram ao cativeiro, provavelmente em São Paulo, conforme a Deas. A Delegacia informou que não há notícias de outro seqüestro praticado na região por essa quadrilha.