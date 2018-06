Empresário de Dylan já desistiu de show aberto A SPTuris recebeu ontem um e-mail do empresário do cantor Bob Dylan, informando que já desistiu da realização de um show aberto. Mas a Prefeitura acredita que pode convencer o cantor a se apresentar em um parque no domingo e, por isso, busca um patrocinador disposto a arcar com os custos de R$ 2 milhões. A Nestlé ficou de responder hoje.