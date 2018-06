Empresário de Jandira é preso pela polícia No rastro do assassinato do prefeito de Jandira, Braz Paschoalin (PSDB), executado com tiros de grosso calibre na manhã do dia 11, a polícia chegou ontem a mais um suspeito, o empresário Pedro Roberto Galvão, de 43 anos. Ele seria um dos mandantes do crime, juntamente com o ex-secretário municipal de Habitação, Wanderlei Lemes de Aquino, detido desde quinta-feira.