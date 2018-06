Empresário é indiciado por aplicar golpes em aposentados no RS

SÃO PAULO - A Polícia Civil de Guaiba, no Rio Grande do Sul, indiciou um empresário representante de agência de crédito e duas funcionárias pelo crime de estelionato. Mais de 30 idosos foram vítimas dos golpes.

Os estelionatários autorizavam valores de empréstimo aos aposentados acima do combinado nos contratos, fazendo com que os descontos em folha fossem superiores do que o acordado. Assim, induziam os idosos a devolver o dinheiro retirado com a promessa de que os descontos fossem interrompidos, mas isso não era feito. Há casos de vítimas que depositaram R$ 70 mil de uma única vez.

A polícia ainda procura outras vítimas dos estelionatários.