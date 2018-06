Empresário é libertado e seqüestradores presos em SP Um empresário foi libertado e quatro homens acabaram sendo presos na noite de quinta-feira, 1º, em Araraquara, no interior de São Paulo, segundo informações do jornal Bom Dia São Paulo, da TV Globo. O proprietário de uma pedreira no Paraná e o motorista dele foram levados pelos bandidos, na última quarta-feira, 28, em Matão, também no interior paulista. De acordo com a polícia, a vítima foi procurada pelos criminosos, que supostamente pretendiam efetuar a compra de um caminhão. Durante a negociação, o empresário foi rendido e obrigado a comprar peças de carros, encontradas na casa da mãe e do avô de um dos seqüestradores. Objetos pessoais das vítimas e dinheiro também estavam com os acusados. O cativeiro ficava numa chácara, em Araraquara. Os seqüestradores, que usaram dois veículos no seqüestro, foram presos, mas nenhuma arma foi localizada.