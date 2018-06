Empresário é seqüestrado e morto no interior de SP O empresário Arcênio Mendes de Freitas, de 70 anos, foi assassinado ontem com seis tiros em Guapiaçu, região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Ele havia sido seqüestrado na quarta-feira ao deixar seu estabelecimento comercial. Quatro pessoas foram presas em flagrante e confessaram o crime. A polícia revelou que um dos envolvidos é ex-namorado de uma das filhas do empresário.