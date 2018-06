Empresário encontra mãe desaparecida enterrada no quintal de casa, no Rio

São Paulo, 30 - O empresário Roberto Dannenberg, diretor de negócios da Geo Eventos, encontrou a mãe enterrada no quintal da casa onde ela vivia na noite de domingo, 29, em São Conrado, zona sul do Rio. Alpha Dias Kieling, de 76 anos, estava desaparecida há dez dias, segundo a Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil. O enterro está marcado para às 16h desta segunda, no Cemitério do Caju.

Segundo reportagem do jornal O Globo, o empresário desconfia que um ex-funcionário da casa possa estar envolvido no crime. Alpha morava sozinha no imóvel localizado na Rua Golf Club e tinha parentes fora do Rio. Nenhuma marca de violência foi encontrada no corpo da senhora.

O desaparecimento de Alpha foi registrado na 15ª DP (Gávea), que investigava o caso. Nesta segunda o inquérito foi para a Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil.