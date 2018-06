Empresário envolve deputado e pasta em propina

O empresário Rivaldo Sant"Anna, vice-presidente da Associação União dos Distribuidores de Frutas do Estado de São Paulo, acusa o deputado Valdemar Costa Neto (PR-SP) de chefiar um esquema de cobrança de propina na Feira da Madrugada, no centro de São Paulo. Ele disse ao Estado ter se reunido com o político no segundo semestre do ano passado, após mudança no comando administrativo da feira.

De acordo com Sant"Anna, o esquema é operado por Eloy Arcas Júnior e Arnaldo Bernardo, dois funcionários do Ministério dos Transportes em São Paulo que integram o grupo que administra a feira. Segundo o Portal da Transparência, os dois são funcionários da Valec, empresa estatal de ferrovias, mas estão cedidos para outros órgãos. Arcas Jr. está lotado no Dnit, e Bernardo no próprio ministério.

"Os interventores do Dnit estavam montando um esquema de cobrança. Eles soltaram um ofício a todos os comerciantes, que se não se recadastrassem e acertassem o espaço físico-financeiro (sic), sendo que o financeiro era o pagamento do esquema, teriam suas bancas fechadas", disse. Rivaldo Sant"Anna afirma que levou essa informação a Valdemar, que lhe teria pedido que "não se metesse".

"Ele disse, "ó, os meninos que estão lá estão para resolver isso". Eu falei "mas não tão resolvendo nada. Eles estão cobrando propina". Aí ele disse: "Ah, deixa eles quietos, não se mete nisso. Vou fazer uma licitação no local"", contou ao Estado o empresário.

Sant"Anna diz que representa os comerciantes cerealistas que vendem seus produtos no entorno da Feira da Madrugada.

O empresário afirma que, em 2010, após a saída de Geraldo de Souza Amorim do comando da administração, ouviu de pessoas que sublocam espaços na feira que Valdemar passara a mandar em sua administração.

"O próprio pessoal da feira começou a falar. Eu fui perguntar pra um ou dois deputados, que me falaram que quem comandava o esquema era o Valdemar."

Histórico. Rivaldo Sant"Anna foi chefe de gabinete do ex-vereador Paulo Roberto Faria Lima e assessorou o vereador Abou Anni (PV) e o hoje deputado estadual Salim Curiati (PP). No ano 2000, funcionários da Câmara o acusaram, num relato à Nicéa Pitta, ex-mulher do então prefeito Celso Pitta, de servir de intermediário em um esquema de pagamentos para a cassação do ex-vereador Vicente Viscome.

Outro lado. O deputado Valdemar Costa Neto reiterou, por sua assessoria, que "desautoriza qualquer pessoa a falar em nome dele ou do partido para entendimentos no âmbito da gestão pública", e disse que pode processar criminalmente quem venha a fazê-lo. O Ministério dos Transportes não respondeu à reportagem até o fechamento da edição.