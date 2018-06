Empresário extraditado da Espanha volta à cadeia no RS Extraditado pela Espanha, para onde havia fugido, o empresário Luiz Henrique Sanfelice, condenado a 19 anos de prisão pela morte da mulher, voltou hoje ao Brasil escoltado por dois policiais federais. Ele desembarcou no Aeroporto Salgado Filho às 9h30min, submeteu-se a exames no Departamento Médico Legal, em Porto Alegre (RS), e logo depois foi levado à Penitenciária Modulada de Montenegro, na região metropolitana, onde voltou a cumprir sua pena.