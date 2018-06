Empresário italiano é assassinado em Blumenau (SC) O empresário italiano Vincenzo Nazzaro, de 55 anos, foi encontrado morto, no final da noite de quinta-feira, no interior da cobertura de um prédio localizado no centro da cidade de Blumenau (SC). O principal suspeito de ser o autor do crime é um homem de cerca de 30 anos que foi encontrado, pela polícia, embriagado e sujo de sangue no local do crime. Após ouvir uma discussão, um dos vizinhos chamou a Polícia Militar, que encontrou Vincenzo com o rosto desfigurado, deitado numa cama, de bruços e vestido apenas com uma cueca. A causa da morte ainda é desconhecida. Marcas de sangue no apartamento e na escadaria do prédio indicam que houve luta corporal. Segundo a polícia, outra pessoa pode estar envolvida no crime. Foram encontradas também três marcas de tiro na cobertura e um revólver no interior do apartamento. O empresário, que é dono de imóveis em Blumenau e no Balneário Camboriú, chegou ao Brasil na quarta-feira e estava em Blumenau havia um dia. Ele nasceu em Nápoles. A mulher do empresário está na Itália.