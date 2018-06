Empresário morre em queda de ultraleve no Ceará O empresário Maurocélio Rocha Pontes, de 43 anos, morreu em Sobral, no Ceará, após o ultraleve que ele pilotava cair sobre um armazém da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), no bairro Alto do Cristo, no sábado, 21. A esposa dele, Alvênia Lima Pontes, que também estava no avião, foi internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia. A queda aconteceu às 11h20, 20 minutos após a decolagem e chovia forte na região. Segundo a perícia da Polícia Civil da cidade, testemunhas disseram que, antes do acidente, o empresário teria realizado uma manobra brusca para desviar de um prédio de dois andares.