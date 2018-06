Empresário morto em condomínio de luxo Um empresário de 52 anos foi assassinado ontem a facadas em um condomínio da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Segundo a polícia, antes houve uma discussão entre ele e uma mulher, que teria fugido. O crime ocorreu por volta das 6 horas. O empresário teria descido do apartamento em busca de socorro, mas não resistiu. Morreu no hall do prédio, que fica na Avenida Lúcio Costa. A PM fazia buscas para tentar localizar a mulher acusada. O inquérito está na 16.ª Delegacia de Polícia.