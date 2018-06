Empresário seqüestrado é encontrado morto em Jundiaí Foi encontrado nesta quarta-feira o corpo do empresário Orlando Sebastião da Silva, de 64 anos, de Campo Limpo Paulista, na região de Jundiaí, que havia sido seqüestrado no último fim de semana. O corpo foi achado pela polícia à beira de uma estrada, num matagal, na zona rural da cidade. As mãos e os pés do empresário estavam amarrados com fita adesiva e a cabeça foi coberta. O corpo de Silva foi enterrado nesta manhã, em Campo Limpo Paulista. O empresário era proprietário de um depósito de móveis e materiais de construção e foi seqüestrado junto com o filho de seis anos num sítio da família, em Jarinu. O menino havia sido liberado no mesmo dia, em Jundiaí. O depósito do empresário tinha sido invadido por ladrões horas antes do seqüestro. A polícia investiga agora se há ligação entre os fatos.