Empresário seqüestrado é encontrado morto em Mogi Corpo do alfaiate estava enterrado em sítio e apresentava marcas de espancamento na cabeça O alfaiate Sebastião Vasconcelos Filho, 53 anos, foi encontrado na terça-feira, enterrado em um sítio em Taiaçupeba, distrito de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. O corpo apresentava marcas de espancamento na cabeça. O empresário havia sido seqüestrado no dia 4 de dezembro, no centro de Mogi e levado para o sítio dos criminosos, também no município. Um dia após o assassinato, eles entraram em contato com a família para pedir o resgate. Segundo a polícia, um dos seqüestradores, Patrícia Cassiano, de 22 anos, confessou o crime e mostrou o local onde o corpo havia sido enterrado.