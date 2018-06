Empresário sequestrado foge de cativeiro na BA

SÃO PAULO - Um empresário de 50 anos, sequestrado há um mês, em Itacaré, na região sul da Bahia, fugiu do cativeiro na madrugada desta quinta-feira, 15, aproveitando o descuido de um dos sequestradores.

Segundo a delegada Lisdeili Nobre, da delegacia de Itacaré, o empresário, dono de uma pousada e de uma das pizzarias mais conhecidas da cidade, foi sequestrado em 14 de agosto.

Dois homens entraram na pousada se passando por hóspedes e renderam o empresário e um funcionário. Eles foram amarrados e colocados no banheiro. Outros dois suspeitos aguardavam a dupla do lado de fora e fugiram no carro do empresário, que foi encontrado logo depois na BA-001, que liga Ilhéus a Itacaré.

De acordo com a delegada, o empresário está muito debilitado, física e mentalmente, e ainda não prestou depoimento à polícia. O cativeiro fica nas proximidades da cidade de Camamu, segundo a delegada.