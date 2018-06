Empresário Sérgio Gomes da Silva está internado em SP O empresário Sérgio Gomes da Silva, o "Sombra", está internado, desde a tarde de sábado (27), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Catarina, na Bela Vista, em São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, o paciente passou por um cateterismo cardíaco - exame invasivo feito para diagnosticar ou corrigir problemas cardiovasculares - nesta segunda-feira. Não há previsão de alta, de acordo com a equipe médica chefiada pelo cardiologista Ênio Buffolo. Nesta terça-feira, os médicos vão avaliar se há necessidade de Sérgio passar por outro procedimento cirúrgico. Empresário do setor de transportes, Sérgio Gomes da Silva foi denunciado por homicídio triplamente qualificado, pelo Ministério Público de São Paulo, sob a acusação de ser o mandante do assassinato, em janeiro de 2001, de Celso Daniel, na ocasião prefeito de Santo André, na Grande SP. O crime teria como objetivo manter suposto esquema de corrupção, que estaria sendo combatido pelo prefeito. Na noite em que Celso Daniel foi seqüestrado por supostos assaltantes, na Vila das Mercês, zona sul da capital, o prefeito estava no interior de uma picape Pajero que era dirigida pelo empresário. Sombra nada sofreu.