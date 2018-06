Empresário sul-africano é vítima de febre hemorrágica no Rio

O empresário sul-africano Willian Charles, de 53 anos, morreu na terça-feira, 2, na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na zona sul do Rio, vítima de febre hemorrágica. Os exames do paciente, que estava internado no hospital desde sábado, foram enviados para análise na Fiocruz. Segundo a assessoria de imprensa da Casa de Saúde São José, durante o período em que o paciente ficou internado, todas as medidas de isolamento para garantir a segurança de pacientes e médicos foram tomadas. Os passageiros que estavam no vôo com o sul-africano estariam sendo contactados para ficar em observação, enquanto o resultado final sobre o vírus não sai.