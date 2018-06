Empresas terão de fazer perícia no Itaim As empresas Maragogipe Participações, Company e Brascan assinaram acordo com o Ministério Público Federal, no qual se comprometem a realizar perícia no entorno da Casa Bandeirista do Itaim, no Itaim-Bibi, zona sul, para avaliar danos no sítio arqueológico do local. A perícia passará pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) - enquanto isso, apenas obras de contenção podem continuar, segundo o MPF.