EMTU aciona esquema de ônibus de emergência A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) acionou um esquema especial de ônibus nesta manhã devido à greve deflagrada à zero hora pelos motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo. A empresa, que gerencia cerca de 150 linhas de ônibus que fazem o transporte entre municípios da Grande São Paulo e a capital, colocou em circulação mais oitenta veículos para levar os passageiros até as estações do metrô paulistano. Pouco antes das 8 horas muitas pessoas atravessavam a pé a Ponte João Dias, na zona Sul, porque o terminal de ônibus da região estava fechado. Na Avenida Giovanni Gronchi os pontos de ônibus estavam lotados. Muitos ônibus clandestinos circulam nesta manhã pela Avenida 9 de Julho e o Terminal D. Pedro II, no centro, também está fechado e vazio.