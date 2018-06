Encapuzados jogam bombas em guarita no Paraná A Polícia Federal em Foz do Iguaçu instaurou inquérito para apurar um atentado contra as instalações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em Serranópolis do Iguaçu, na entrada da Estrada do Colono, que corta o Parque Nacional do Iguaçu. Três funcionários foram rendidos na noite de ontem por aproximadamente 30 homens, dos quais cinco encapuzados. Algumas bombas caseiras foram jogadas, dando início a um incêndio na guarita. A polícia suspeita que o atentado possa ter ligação com o fechamento da Estrada do Colono, que completou um ano na semana passada. Com pouco mais de 17 quilômetros, ela liga Serranópolis do Iguaçu, na região oeste do Paraná, a Capanema, no sudoeste, passando pelo meio do parque. Sem a estrada, a viagem aumenta em cerca de 190 quilômetros. Desde 1986, quando ela foi fechada pela primeira vez, por determinação da Justiça, há muita discussão em torno da estrada. No ano passado, o Exército e a Polícia Federal cumpriram a última ordem de reintegração de posse. A estrada foi destruída e várias mudas de árvores plantadas. De acordo com a Polícia Civil de Serranópolis do Iguaçu, depois do atentado de ontem foi encontrada uma faixa com os dizeres: "Estrada do Colono. Luta para Sempre". Pelo Boletim de Ocorrência, os cerca de 30 homens dominaram três seguranças e amarraram-nos em árvores. Eles levaram três revólveres calibre 38 e a munição dos vigias, fugindo em três carros: uma Besta, uma Kombi e um Fiesta. Antes, jogaram as bombas que provocaram o incêndio. O estrago somente não foi maior, porque os seguranças conseguiram escapar e controlar o fogo. A Polícia Federal enviou agentes na tarde de ontem para fazer um levantamento do local.