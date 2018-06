Encerradas buscas pelas caixas-pretas do voo AF447 O órgão francês responsável pela investigação de acidentes aéreos anunciou nesta quinta-feira que encerrou as operações de busca pelas caixas-pretas do avião da Air France que decolou do Rio de Janeiro rumo a Paris e caiu no oceano Atlântico, matando 228 pessoas.