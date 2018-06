Encerradas buscas por destroços e vítimas do Voo 447

Galeria de fotos: homenagem às vítimas

Cronologia das tragédias da aviação brasileira

Cronologia dos piores acidentes aéreos do mundo

"Foi oficialmente dada por encerrada a maior e mais complexa operação de busca e resgate já realizada pelas forças armadas brasileiras em área marítima, tanto no aspecto duração quanto na magnitude de meios empregados", informaram Marinha e Aeronáutica em comunicado.

"A razão técnica que determinou o término das buscas é a impraticabilidade de se avistarem sobreviventes ou corpos, objetivo primordial da operação, já decorridos 26 dias do acidente", acrescenta a nota.

Foram resgatados destroços e 51 corpos do acidente com o Airbus A330 que caiu no mar quando fazia a rota Rio de Janeiro-Paris no dia 31 de maio.