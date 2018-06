Encerradas buscas por fuzis roubados O Exército encerrou as buscas aos sete fuzis roubados há um mês do Batalhão de Infantaria Leve de Caçapava, no interior de São Paulo. Na época, dois militares foram rendidos por cinco pessoas. De acordo com o Exército, o término das buscas já estava planejado, mas não era divulgado por questões estratégicas. Em segredo de Justiça, as investigações continuam. Segundo a polícia, os bandidos não pertencem a facções. O inquérito policial militar deve ser concluído até meados de maio.