Enchente mata criança e moradores fazem protesto A chuva que atingiu a cidade de São Paulo hoje provocou a morte de um garoto de 8 anos no Jardim Jacira, no limite entre São Paulo e Itapecerica da Serra. Segundo informações do 5.º Grupamento de Bombeiros, o menino identificado como Victor Hugo caiu no Córrego Jacira, próximo da Rua Machado de Assis, por volta das 15 horas. O corpo foi encontrado a 500 metros do local quase quatro horas depois. A mãe do garoto, Ana Paula, foi puxada pelo menino para dentro do córrego e socorrida por moradores. O comerciante Sérgio Rodrigues, cujo bar fica em frente do córrego, viu o acidente. "A correnteza estava forte demais." Indignados, os moradores fizeram um protesto na Rua Machado de Assis pedindo providências à Prefeitura de São Paulo contra as enchentes, freqüentes na área. "Toda vez que chove isso aqui vira um lago, cheio de lixo e ratos", reclamou Lourdes de Sousa Rosa. Peritos do Instituto Médico Legal (IML) de Taboão da Serra foram ao local para examinar o corpo do garoto. A mãe da criança, muito nervosa, foi medicada no posto de saúde do bairro e levada para casa. A chuva causou dez pontos de alagamento na capital. Por volta das 16 horas, atingiu a região central. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretou estado de alerta em toda a cidade. A previsão é de que o mau tempo prossiga até quarta-feira.