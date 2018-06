Enchentes devem afetar eleições no Estado

Cerca de 100 mil eleitores alagoanos poderão ter problemas para votar em outubro porque foram atingidos direta ou indiretamente pelas enchentes que afetaram pelo menos 21 municípios do Estado. Segundo o presidente do TRE-AL, desembargador Estácio Luiz Gama de Lima, o órgão ainda não sabe o que fazer com os eleitores que perderam os documentos. Nas cidades atingidas, segundo ele, há problemas com relação aos locais de votação porque muitos prédios públicos foram destruídos e outros estão servindo de abrigo para as famílias que perderam suas casas.