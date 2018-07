Enciumado, matou a mulher, que dormia O motorista Sérgio Rodrigues, de 50 anos, foi preso em flagrante, acusado de matar, com dez facadas, sua própria mulher, a dona de casa Tânia Maria Rodrigues, de 48 anos, na madrugada desta segunda-feira, enquanto esta dormia. O crime ocorreu por volta das 5 horas, na residência do casal, no Parque Bitaru, em São Vicente. Os dois se desentenderam porque Sérgio teria visto a esposa beijando outro homem na noite deste domingo. Entretanto, não há registro de brigas anteriores entre o casal. De acordo com testemunhas, o motorista tentou cortar o próprio pescoço com a faca utilizada no crime. Ele chegou a ferir-se, mas foi levado ao Hospital São José, onde foi medicado e liberado, sendo preso em seguida.