Encomendas de vacina de febre amarela serão mantidas, informa Ministério da Saúde

BRASÍLIA - O registro de mortes de macacos em São Paulo com suspeita de febre amarela não deve alterar a estratégia do Ministério da Saúde para produção e compra da vacina contra a doença. A expectativa é de que seja mantida a produção de Biomanguinhos, de aproximadamente 6 milhões de doses mensais. Além dessa produção, informa a pasta, é esperado um reforço de cerca de 4 milhões de doses, de uma nova fábrica que começa a funcionar a partir de dezembro, também sob a responsabilidade da Fiocruz. Além dessa produção, os estoques do Ministério da Saúde contam, atualmente, com 10 milhões de doses extras.

A pasta informou estar acompanhando a epizootias (morte de macacos) em São Paulo. Até o momento, os casos estão concentrados no Estado.