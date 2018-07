Encontrada bomba no Fórum da Fazenda em SP A bomba encontrada por acaso por um agente interno de segurança e desativada, na tarde de hoje, pelo esquadrão antibomba do Grupo de Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar, no Fórum da Fazenda Pública de São Paulo, era um artefato de alto poder explosivo e incendiário, informa a PM. A bomba seria detonada por um pavio especial, capaz de queimar mesmo molhado. "Por algum defeito ainda não identificado, o pavio apagou", informou a assessoria de imprensa da Polícia Militar. Detonada, a bomba incendiaria um pequeno galão de combustível, acondicionado ao lado do explosivo numa mochila quadrada, do tipo utilizado por motoqueiros para entrega de pizzas. "O estrago poderia ser considerável, capaz de danificar a estrutura de um edifício, se fosse colocada junto à coluna de sustentação", informou a assessoria. A bomba foi descoberta por acaso, por um agente da segurança interna, dentro do banheiro do primeiro andar do prédio do Fórum, na rua Brigadeiro Luiz Antônio. A mochila foi deixada em um canto do banheiro, e só chamou a atenção por causa do cheiro de queimado que exalava. Quando o agente abriu a mochila, o pavio já estava apagado. O prédio foi evacuado e liberado duas horas depois, já no final da tarde, quando o esquadrão antibomba concluiu o rastreamento das áreas públicas de todos os andares.