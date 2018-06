Encontrada oitava vítima de naufrágio no Lago Paranoá

SÃO PAULO - As equipes de busca encontraram, por volta das 19h10 desta terça-feira, 24, o corpo da oitava vítima do naufrágio do barco Imagination. O acidente aconteceu no último domingo no Lago do Paranoá, em Brasília.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo ainda não retirado do lago, mas já se sabe que pertence a um homem adulto. O corpo de uma mulher encontrado há cerca de uma hora já foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou hoje os nomes das outras seis. Entre eles estão João Antônio Fernandes Rocha, o bebê de sete meses; Ester Araújo de Oliveira, 10 anos; Flávia Daniela Pereira Dornel, 22 anos; Vicente Carneiro de Sousa Neto, 31 anos; Paulo de Melo e Adail de Sousa Borges.

O delegado Adval Cardoso de Matos da 10ª DP do Lago Sul tomou hoje depoimento do piloto José Carlos Sousa Santos, que guiava a lancha que teria colidido com o barco Imagination. O depoimento permitiu à polícia esclarecer um equívoco sobre suposta colisão entre os dois veículos. O barco não colidiu com a lancha. Na verdade, quando o piloto da lancha percebeu que o Imagination estava pendendo fortemente para um lado, aproximou-se para avisar o comandante do barco, que na hora já sabia estar em apuros.

Em menos de três minutos, o barco começou a afundar e José Carlos ajudou a fazer os primeiros resgates. Ele fez pelo menos quatro viagens socorrendo os náufragos. Na primeira, pediu socorro aos bombeiros, que em 20 minutos chegaram ao local.