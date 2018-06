Encontrado 8ª vítima de rompimento de barragem no Piauí

Foi encontrado por volta do meio-dia de domingo, 14, no povoado de Angico Branco o corpo da oitava vítima do rompimento da Barragem Algodões 1, na cidade de Cocal da Estação, no Piauí. Trata-se da menina Raysa Alves dos Santos, de 1 ano e 3 meses. Agora, as equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar concentrarão as buscas pela irmã dela, Taysa Alves dos Santos, a última pessoa considerada desaparecida oficialmente.

A previsão inicial é de que a operação se estenda até o próximo domingo, 21. A enxurrada decorrente do desastre, ocorrido no último dia 27, atingiu 16 comunidades, obrigando 2.369 moradores a abandonarem suas casas. Atualmente, eles estão em abrigos provisórios.