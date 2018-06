Encontrado corpo de sargento no Rio Negro O corpo do sargento Manoel de Jesus Alencar, que participava da Operação Tapuru, foi encontrado hoje. O militar havia desaparecido na quarta-feira, quando uma lancha voadeira em que viajava sofreu um acidente no Rio Negro, próximo à Ilha das Flores, em São Gabriel da Cachoeira. Em nota divulgada hoje, o Comando Militar da Amazônia (CMA) informou que o corpo foi encontrado por volta das 11h30, à margem do rio, sendo reconhecido por militares que estavam na área. "A família do sargento Manoel de Jesus Alencar está sendo assistida pelo Exército Brasileiro e já foi informada do ocorrido. Estão sendo tomadas as medidas necessárias para o sepultamento", diz o comunicado do chefe do Estado-Maior do Comando Combinado Amazônia, general Hedel Fayad.