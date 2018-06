Encontrado corpo de vítima da chuva em São Roque-SP

Bombeiros acharam, na manhã desta segunda-feira, 2, o corpo do ciclista Anderson Vaz, de 38 anos, que estava desaparecido desde o dia 26 de janeiro, quando um temporal atingiu a cidade de São Roque, na região de Sorocaba, interior de São Paulo. De acordo com testemunhas, Vaz tentou passar de bicicleta por uma área alagada e caiu no córrego Araçaí, sendo arrastado pela correnteza.

O corpo foi achado na margem do córrego, a centenas de metros do local. O homem foi reconhecido por familiares no Instituto Médico Legal (IML). À tarde, os bombeiros procuravam outra possível vítima das chuvas, um homem que teria sido levado pelas águas do ribeirão Varjão, em Alumínio, também no dia 26.

Em Sorocaba, avenidas e bairros completaram uma semana de inundação. A abertura dos vertedouros da represa de Itupararanga mantém o rio Sorocaba mais de um metro acima do nível máximo. Grande parte da avenida Dom Aguirre, a principal da cidade, está interditada.

A Praça Lions transformou-se num lago. As chuvas fortes que caíram ontem à noite voltaram a alagar os bairros Mineirão, Jardim Maria do Carmo e Santo André e mais de 50 pessoas ficaram desabrigadas. A queda de árvores deixou dez bairros sem energia. A prefeitura tenta obter R$ 10 milhões para construir um piscinão sob a Praça Lions. O índice de chuvas em janeiro totalizou 417 milímetros na cidade.