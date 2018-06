Encontrado corpo do piloto de avião que caiu em Angra

atualizado às 11h40

São Paulo, 13 - O corpo do piloto do avião de táxi aéreo que caiu na tarde da última quinta-feira, 12, foi encontrado às 9h30 desta sexta-feira, 13 em Angra dos Reis, sul do Rio de Janeiro. O avião, com piloto, copiloto e passageiro, decolou do Aeroporto de Pampulha, em Belo Horizonte, pouco depois das 16h e caiu uma hora depois. Os três homens morreram e não há informações sobre o que teria causado o acidente.

Na quinta-feira, 12, Defesa Civil iniciou as buscas pelas vítimas do acidente e encontrou o corpo do copiloto, Antônio Fernandes Neto, de 64 anos, e do passageiro, Clemente de Farias.

O corpo do piloto da aeronave, modelo Xingu, fabricado pela Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), foi encontrado na região da Ilha de Cataguases, a menos de 500 metros do continente. Até as 10h30 desta sexta-feira, 13, o homem não havia sido identificado.

As buscas foram feitas com o auxílio de oito mergulhadores, duas embarcações e um helicóptero, de acordo com a Defesa Civil do Rio.