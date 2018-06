Encontrado desaparecido após choque entre barcos na Bahia

Foi encontrado na manhã desta terça-feira o corpo de José Augusto Neves Nascimento, passageiro do barco Brilho Solar, que se chocou com outra embarcação, Aventura do Destino, na madrugada de domingo, no Rio Graciosa, altura do município de Cairu (BA), a 308 quilômetros de Salvador. O corpo foi localizado por pescadores em um ponto conhecido como Canal de Taperoá, a dois quilômetros e meio do local da colisão, e levado por bombeiros para o Instituto Médico Legal de Valença, maior município da região, a 270 quilômetros da capital baiana. Dos outros quatro feridos no acidente, todos passageiros do Brilho Solar, dois tiveram alta, na manhã do Hospital Municipal de Valença. Os dois ainda internados não correm risco de morte. A Capitania dos Portos instaurou inquérito para apurar as causas do acidente.