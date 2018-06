Encontrado mais um corpo de vítima de acidente com ônibus

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais encontrou na tarde desta quinta-feira, 31, mais um corpo de uma vítima do acidente com um ônibus da Viação Itapemirim em Além Paraíba, na Zona da Mata mineira. Agora, chega a 10 o número de mortes confirmadas. Outras duas pessoas estão desaparecidas. Para encontrá-las, cerca de 15 bombeiros vasculham as imediações do Córrego do Angu. Veja também: Confirmadas pelo menos 9 mortes em MG; lista oficial sai na 4ª O acidente ocorreu no fim da noite de segunda, 29. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, numa curva, o ônibus saiu da BR-116, na altura do km 790, despencou de uma ribanceira de cerca de 80 metros e caiu no córrego. Parte do veículo ficou submerso. Vinte e duas pessoas ficaram feridas. O ônibus ia de Iúna, no Espírito Santo, para a capital paulista.