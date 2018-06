Encontrado no RS corpo de jovem desaparecida em enxurrada há uma semana Cristiana Reis, de 20 anos, desaparecida desde o domingo passado depois que foi levada por uma enxurrada na região do Vale do Sinos, no Rio Grande do Sul, foi encontrada sem vida no início da tarde de hoje. O corpo estava próximo a uma ponte, a 12 quilômetros do local em que a jovem desapareceu, entre os municípios de Dois Irmãos e Sapiranga (a 52 km de Porto Alegre). Há uma semana, Cristina estava com um grupo de amigos no camping do grupo Família Lima, se banhando no rio Feitoria, que corta a propriedade. Devido à forte chuva nas imediações, o rio encheu rapidamente, surpreendendo os jovens. Seis deles foram arrastados por cerca de 100 metros e acabaram sob uma cascata de 30 metros de altura. Cristina era estudante de publicidade e propaganda na Universidade de Caxias do Sul (UCS). Na segunda-feira (21), o corpo de um amigo de Cristina, que desapareceu nas mesas circunstâncias, foi encontrado. Breitner Bender também foi arrastado pela enxurrada que levou Cristina.